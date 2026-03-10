Служебният кабинет обсъжда компенсации и удължаване на забраната за износ на горива

Сценарий за войната в Близкия Изток показва, че няма да се отрази на брутния вътрешен продукт, а влиянието и върху инфлацията се изчислява на 0,9 пункта

Не се обмисля намаляване на ДДС и акцизи за горивата

Прилагане на ценови компесанторни механизми и продължаване на ограничението за износ на горива са сред препоръките на Министерство на финансите към новосформираната междуведомствена работна група към Министерски съвет, създадена във връзка с поскъпването на горивата.

Това обяви пред депутатите служебният заместник-министър на финансите Станимир Михайлов. Най-негативният сценарий е, ч е конфликтът няма да повлияе върху БВП на страната, а върху инфлацията може да се повлияе с 0,9 процентни пункта, уточни министърът.

Той бе категоричен, че препоръките на Министерство на финансите подлежат на одобряване от новосформираната междуведомствената работна група, която трябва идните дни да обяви пакет от мерки за справяне с евентуална криза с горивата.

Освен прилагане на ценови компенсаторни механизми и продължаване на ограничението за износ на горива, финансовото ведомство препоръчва още завишен мониторинг и контрол от страна на Националната агенция за приходите по отношение на ценообразуването при горивата и диверсификация на доставките на суров петрол с цел търсене на по-ниски цени.

Зам.-министър Михайлов отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ-СДС Красен Кръстев дали се обмислят мерки като временно намаляване на ДДС и акцизните ставки на горивата, посочвайки, че подобни действия не се предвиждат. По думите му, страната ни не може да понижава размера на ДДС и акцизите без това да бъде съгласувано, а конкретно при акциза, България е страната с най-ниските ставки.

Запитан дали в закона за удължителния бюджет могат да се заложат мерки във връзка с повишаването на цените на горивата, Михайлов посочи, че в четвъртък тази седмица предстои заседание на Комисията по бюджет и финанси към парламента, където могат да бъдат обсъждани тези въпроси.