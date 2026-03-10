Гюров и гръцкият премиер Мицотакис обсъдиха мерки срещу поскъпването на горивата

Премиерът Андрей Гюров проведе разговор с министър-председателя на Гърция Кириакос Мицотакис в Париж.

Двамата обсъдиха теми, свързани със сигурността и мерките срещу поскъпването на горивата във връзка със ситуацията в Близкия изток. Акцент в разговора бяха и предизвикателствата във връзка с евентуално влошаване на обстановката в региона. Двамата се обединиха около разбирането, че по-нататъшното задълбочаване на отличното двустранно и регионално сътрудничество е от ключово значение, за да могат двете държави да посрещнат подобни предизвикателства възможно най-подготвени.

В хода на разговора премиерът Гюров изрази висока оценка за бързия и положителен отговор от Гърция на молбата на България за помощ в сферата на въздушната отбрана, съгласно договореното между министрите на отбраната Атанас Запрянов и Никос Дендиас. „Подкрепата Ви е пример за европейска и съседска солидарност в ключов момент. В Гърция виждаме много близък партньор с общи ценности, който е изправен пред сходни регионални предизвикателства. Това партньорство обхваща широк спектър от сфери – външни работи и регионална сигурност, енергетика и транспорт, цифрова свързаност и инфраструктура", заяви министър-председателят Андрей Гюров.

На двустранната среща премиерите на България и Гърция обсъдиха също и мерки за ограничаване на негативното въздействие от поскъпването на енергийните източници на световните пазари във връзка с конфликта в Близкия изток. Двамата подчертаха значението на координираните действия за стабилизиране на енергийните доставки и гарантиране на сигурността в региона.