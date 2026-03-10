Данъчни стимули, саниране и по-малко бюрокрация за справяне с жилищната криза в ЕС

Във вторник Европейският парламент прие своите препоръки относно жилищната криза в ЕС, като предложи решения за достойно, устойчиво и достъпно жилищно настаняване.

В окончателния доклад на специалната комисия по жилищната криза, приет с 367 гласа „за", 166 „против" и 84 „въздържал се", се подчертава, че милиони европейци са изправени пред несигурни условия на живот поради жилищната криза, и се призовава за инициативи на ЕС, които да спомогнат за справяне с нарастващите цени и недостига чрез подкрепа за строителството и санирането.

Подобряване на жизнения стандарт

За да се гарантират достойни жилища, членовете на ЕП искат в плана на Комисията за жилища на достъпни цени да се заделят специални средства за саниране, за подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради и за борба с енергийната бедност. Всички нови жилища трябва да отговарят на стандартите за качество на изолацията, енергийната ефективност и качеството на въздуха, заявяват евродепутатите.

Като признават разпространението на краткосрочното отдаване под наем, членовете на ЕП призовават предстоящият закон да постигне баланс между развитието на туризма и осигуряването на достъп до жилища на достъпни цени.

Те също така искат да видят адекватен дял от обществените и социалните жилища в градовете на ЕС, за да се увеличи финансовата достъпност и предлагането на жилища за уязвимите хора.

Парламентът категорично осъжда незаконното обитаване на жилища (на английски т. нар. squatting) - и изисква по-строги мерки за защита на собствениците. Той също така настоятелно призовава държавите членки да засилят защитата на правата на наемателите,

Инвестиции и фискална помощ

Членовете на ЕП се застъпват за основани на стимули данъчни мерки в подкрепа на домакинствата с ниски и средни доходи, премахване на данъчните бариери (т.е. високи такси за регистрация) за купувачите за първи път и данъчни условия, които правят дългосрочните наеми по-достъпни.

В доклада се призовава за повече инвестиции на ЕС в жилищното настаняване чрез по-добро координиране на съществуващото финансиране и преразпределяне на неизползваните ресурси по плана за възстановяване и устойчивост в подкрепа на изграждането и санирането на социални, обществени кооперативни жилища и жилища на достъпни цени.

Евродепутатите също така заявяват, че всяко преразглеждане на правилата за държавна помощ следва да улесни публичните инвестиции в социални жилища, като същевременно се зачита многообразието на националните пазари.

По-бързи и по-лесни процедури

Евродепутатите искат Комисията да представи пакет за опростяване, за да се намали бюрокрацията в жилищния сектор. Те искат по-прости процедури за издаване на разрешения, например чрез цифрови процедури, и 60-дневен срок за издаване на разрешения.

Укрепване на сектора на строителството и санирането в ЕС

ЕС трябва да засили промишления си суверенитет в сектора на строителството и обновяването, казват евродепутатите, призовавайки Комисията да увеличи мащаба на иновативните и устойчиви продукти, да укрепи единния пазар за суровини и да включи минимални изисквания за произход на компонентите в съфинансираните от ЕС проекти.

И накрая, членовете на ЕП настояват за действия за подобряване на условията на труд на квалифицираните работници чрез обучение и справедливо заплащане. Те призовават за по-лесна трудова мобилност в рамките на ЕС, взаимно признаване на професионалните квалификации и, когато е необходимо, наемане на квалифицирани работници от трети държави.

Докладчикът по доклада за жилищното настаняване Боря Хименес Лараз (ЕНП, Испания) заяви: „Поколение, което не може да си позволи дом, не може да гради бъдеще. В Европа липсват 10 милиона жилища, наемите са се повишили с повече от 30 %, а младите хора и семействата плащат цената за това. За първи път в историята Европейският парламент изготвя пътна карта: пакет от мерки за опростяване на жилищното строителство, по-бързо издаване на разрешителни в рамките на 60 дни, инвестиции в умения, правна сигурност и защита за собствениците на имоти и наемателите, мобилизиране на частни и публични инвестиции и по-силна подкрепа за младите хора, семействата и хората с увреждания. Край на извиненията. Държавите членки трябва да изпълнят обещанията си".

Председателят на комисията по жилищно настаняване Ирене Тинали (С&Д,Италия) заяви: „Жилищното настаняване е основен социален приоритет и през изминалата година нашата комисия установи, че жилищната криза в ЕС е реална и засяга хората във всички държави членки. Днес показваме, че Европейският парламент предприема действия за справяне с тази неотложна социална и икономическа криза, като предлага практически и иновативни решения. Жилищната криза има сериозни последици за качеството на живот на европейците, като оказва въздействие върху здравето, социалното сближаване и достъпа до икономически възможности. Действията на ЕС са от съществено значение за възстановяване на баланса и справедливостта на жилищния пазар, тъй като всеки заслужава място, което да нарече свой дом".