Трайчо Трайков: Турция е готова да обсъдим промени по договора с "Боташ"

"Разговаряхме с турския ми колега, който прие поканата да дойде в София. Междувременно ние ще разгледаме подробно в нашето министерство къде виждаме възможности да бъде оптимизиран този договорът с „Боташ", защото идеята само по себе си е добра - България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турските терминали. Това каза министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме неговите параметри. За това се разбрахме – да продължим разговорите в София, обясни той. Според него има разбиране да се обсъждат подобни промени.

„Предстои конкретика. Става дума за много специфични параметри. Турция също има своите интереси, а освен това имаме и други съвместни проекти. В момента обсъждаме например и зелени коридори през Турция и България за пренос на електроенергия, произведена от възобновяеми източници. Но основната тема остава газовото сътрудничество. Работим стъпка по стъпка. Това, за което се разбрахме сега, е, че ние ще подготвим позиция, в която ще изложим конкретните параметри, по които искаме да разговаряме, но първо ще разговаряме с премиера", каза още Трайков.