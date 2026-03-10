Още 123 млн. евро по Програмата за развитие на регионите в областите Перник, Кюстендил, Стара Загора и още десет общини

Допълнителни 123 млн. евро се планира да бъдат инвестирани в модерни производствени центрове и обучения за квалификация и преквалификация на кадри в областите Кюстендил, Стара Загора и Перник. Средствата са осигурени от управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г. по линия на Фонда за справедлив преход, който целенасочено подкрепя трите региони, засегнати от климатичния преход.

Проектите бяха представени пред членовете на подкомитетите за справедлив преход на трите области на заседание в Кюстендил с участието на областните управители, кметове на общини, експерти от ЕК, различни институции, представители на неправителствения сектор, бизнеса и др. Предстои новите инвестиции да бъдат одобрени и от Комитета за наблюдение на ПРР 2021–2027 г.

До 50 млн. евро е планираната подкрепа от програмата за изграждане на Полеви център за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение в регион Стара Загора, като целта е да бъде обезпечена възможността за извършване на изпитания на безпилотни летателни апарати, системи за противодействие на дронове и системи за мобилност и устойчивост на безекипажни тактически (бронирани) превозни средства. Конкретен бенефициент е Институтът по отбрана с Централен артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП).

Над 13 млн. лв. се предвиждат за „Регионален център за устойчиви производства и логистична интеграция". Проектът е на Община Кюстендил в партньорство с Института по земеделие – Кюстендил, Университета по хранителни технологии – Пловдив, Института по консервиране и качество на храните – Пловдив и др. Предвижда се изграждане и оборудване на модерна многофункционална логистична зона за съхранение, логистика и пакетиране на плодове и зеленчуци, произведени от местни малки и средни производители, както и изделия на местни производители и занаятчии.

Членовете на подкомитета на Фонда за справедлив преход одобриха мярка „Осигуряване на своевременна подкрепа и подпомагане на работещите в секторите, най-силно засегнати от прехода към климатична неутралност". Предлага се с бюджет от 60 млн. евро да се финансира алтернативно обучение на служители, заети в минната дейност и енергетиката. Допустими бенефициенти са микро-, малки и средни предприятия със седалище или основна икономическа дейност на територията на общините в областите Кюстендил, Перник и Стара Загора, както и на общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

По Приоритет 4 „Справедлив преход" на ПРР 2021–2027 г., който е с общ бюджет от 1,407 млрд. евро, към 10.03.2026 г. са сключени 341 договора на обща стойност 324,85 млн. евро или 23% от ресурса. Обявени са 10 процедури в различен етап на изпълнение, като с отворен срок за кандидатстване са две от тях: процедура „Подкрепа за фотоволтаични системи и съоръжения в микро, малки и средни предприятия" и процедура „Подкрепа на иновации в научноизследователска и развойна дейност за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение"

По ПРР 2021–2027 г., чийто общ бюджет възлиза на 3,317 млрд. евро, са сключени 589 договора за безвъзмездна финансова помощ, включително финансово споразумение, на обща стойност 1,654 млрд. евро, което представлява 50% от бюджета на програмата.

От страна на Управляващия орган и представителите на Европейската комисия бе отправен призив за максимална мобилизация на бенефициентите при изпълнението на проектите. Целта е да се ускори процеса на реализиране на инвестициите за подкрепа на регионите и бизнеса.