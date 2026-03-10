Европейската комисия представи мерки за повишаване на енергийната независимост на ЕС

Европейската комисия предложи първите инициативи за стимулиране на инвестициите в местни решения за чиста енергия, повишаване на устойчивостта и намаляване на цените на енергията.

Стратегията за инвестиции в чиста енергия е насочена към преодоляване на разликата между наличния частен капитал и необходимите инвестиции. Тя ще спомогне за намаляване на риска за проекти и за мобилизиране на частно финансиране за мрежи, иновативни технологии за чиста енергия и енергийна ефективност.

С енергийния пакет за гражданите Комисията предлага действия за намаляване на сметките за енергия, предоставяне на възможност на гражданите да произвеждат и споделят собствена чиста енергия и борба с енергийната бедност. Потребителите могат да се възползват от по-бърза смяна на доставчика, по-ниски данъци и налози върху сметките им за електроенергия и по-прозрачна информация за сметките и договорите за енергия.

В стратегията за малките модулни реактори се определя визия за изграждане на европейска верига на доставки за тази технология, като целта е първите действащи малки модулни реактори да бъдат внедрени през 2030 г.

Предложените мерки са в контекста на Плана за действие за енергия на достъпни цени. Комисията ще представи своевременно и допълнителни мерки.

Тереса Рибера, изпълнителен заместник-председател по въпросите на чистия, справедлив и конкурентоспособен преход, заяви: „Положението в Иран ни припомня една проста истина. Собствената чиста енергия е единственото трайно решение за ЕС за прекъсване на цикъла на зависимост от изкопаеми горива и нестабилност на цените. Днес приемаме пакет за напредък в усилията и подкрепяме гражданите да получават по-ниски сметки за енергия. Искаме да гарантираме подходящи условия за инвестиране, да насочим частен капитал към чистите, достъпни и собствени енергийни системи. Днешният ход е още една стъпка напред."