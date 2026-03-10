ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обществени поръчки и еврофондове - ЕК натиска пари...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22444437 www.24chasa.bg

Николай Найденов обсъди Инвестиционната програма за общински проекти с ръководството на НСОРБ

3152
Николай Найденов на срещата. Снимка: МС

Напредъкът по Инвестиционната програма за общински проекти обсъди на работна среща днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България. В нея участваха изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева, председателят на Управителния съвет Даниел Панов и заместник-председателите Донка Михайлова и Иво Димов.

В момента преглеждаме данните за изпълнението на програмата, каза министър Найденов и пое ангажимент да се повиши нивото на публично достъпната информация за нея.

По време на разговора бяха обсъдени възможности за ускоряване на плащанията към общините с цел проекти в напреднал етап на изпълнение да бъдат завършени в цялост и така да се подобрят условията за живот на хората.

Обсъдено бе приоритетно да се превеждат средства по искания за междинни и окончателни плащания по проекти, чието изпълнение е пред приключване, а на следващ етап да се извършват авансови плащания за обекти, за които има готовност да започнат строителни дейности.

Николай Найденов на срещата. Снимка: МС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Огнян Герджиков: Продължавам да мечтая и тренирам на 100 г. да пробягам 100 м за 30 секунди