Николай Найденов обсъди Инвестиционната програма за общински проекти с ръководството на НСОРБ

Напредъкът по Инвестиционната програма за общински проекти обсъди на работна среща днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов с ръководството на Националното сдружение на общините в Република България. В нея участваха изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева, председателят на Управителния съвет Даниел Панов и заместник-председателите Донка Михайлова и Иво Димов.

В момента преглеждаме данните за изпълнението на програмата, каза министър Найденов и пое ангажимент да се повиши нивото на публично достъпната информация за нея.

По време на разговора бяха обсъдени възможности за ускоряване на плащанията към общините с цел проекти в напреднал етап на изпълнение да бъдат завършени в цялост и така да се подобрят условията за живот на хората.

Обсъдено бе приоритетно да се превеждат средства по искания за междинни и окончателни плащания по проекти, чието изпълнение е пред приключване, а на следващ етап да се извършват авансови плащания за обекти, за които има готовност да започнат строителни дейности.