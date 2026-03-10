2026 г. започна с 8,6% спад на индустрията

Българската индустрия продължава вече трета година да потъва, като 2026-а започва с нов 8,6-процентен спад на годишна база, след като през декември м.г. той беше "само" с 6,7 на сто. на месечна база намалението е само с 2,6%, но и това е най-голямото месечно понижение от март 2025 г. насам.

По сектори най-голям спад на годишна база има в добивната промишленост - производството там е с 23,2% по-малко от това през същия месец на миналата година, като статистиката изглажда календарно цените, т.е. елиминира евентуалното поскъпване. Спадът идва най-вече по линия на добива на метални руди и на инертни материали и други суровини. Добивът на въглища не влиза в тези сметки, тъй като данните за него са конфиденциални.

Спад от 18,6% на годишна база има и в производството на ток, топлоенергия и газ.

В преработващата промишленост средният спад в сравнение с година по-рано е 5,3%, но тази промишленост обединява много различни сектори от икономиката, в някои от които има истински срив на производството.

Например в производството кожи и кожени изделия и обувки през януари производството е с 33,1% по-малко от това през януари 2025-а. Тази тенденция продължава от близо година.

Също сериозен спад има и в аутомотив сектора - с 19,8%, като тенденцията тук също продължава от дълго време и е свързана с намалялото производство на автомобили у основните партньори, за които се изнася продукцията на българските производители на авточасти. Това са големите автомобилопроизводители в Германия, Франция и Италия.