Компенсации и удължена забрана на износа за по-мек удар от горивата (Графика)

България има запаси поне за 90 дни, но никой не може да прогнозира с точност цените

Прилагане на ценови компенсаторни механизми и удължаване на забраната за износ - това са мерките, които обсъжда правителството заради поскъпването на горивата. Те бяха обявени в парламента във вторник от зам.-министъра на финансите Станимир Михайлов, след като депутатите поискаха да чуят от властта каква реално е ситуацията с горивата у нас на 11-ия ден от войната в Иран.

А от Париж, където участва в среща на лидерите за европейския подход към ядрената енергия, премиерът Андрей Гюров заяви, че до края на седмицата правителството ще обяви конкретни мерки.

От думите на Станимир Михайлов стана ясно още, че

не се предвиждат намаления на

ДДС и акцизи

Зам.-министърът на финансите подчерта пред народните представители, че те могат да дават свои предложения и мерки във връзка с повишаването на цените на горивата при предстоящото обсъждане на Закона за удължителния бюджет в ресорната комисия.

По думите на Михайлов при негативния сценарий, разглеждан от служебното правителство, конфликтът в Близкия изток няма да повлияе върху БВП на България, но инфлацията може да се вдигне с близо 1%.

Горива има поне за 90 дни, но цените няма как да бъдат прогнозирани с точност, стана ясно още в парламента. Да бъдат изслушани, бяха извикани и шефовете на Агенция “Митници” Георги Димов, на Държавния резерв Асен Асенов и особеният управител на “Лукойл” в България Румен Спецов.

Наличните горива се съхраняват в 106 данъчни склада, отделно от военновременните запаси.

Количествата са налице и държавата има начин да действа, ако се наложи, увери Асен Асенов. В обеми това означавало, че разполагаме общо с 1,007 млн. тона, от които около 780 141 са на територията на страната и към 222 220 тона - в други държави от ЕС. Запасите у нас

могат да стигнат до пазара в

рамките на 5 до 15 работни дни,

а от чужбина - между 15 и 45 дни, уточни Асенов.

Към правителството вече работела специална комисия, създадена със заповед на служебния премиер Андрей Гюров. Тя ще следи цените на горивата и ще изготвя анализи. Със заповед на Гюров на митниците е възложен ежедневен и седмичен мониторинг, както и контрол над доставките на суров петрол и наличните количества горива в страната.

Според първоначалните данни средната цена на бензин А-95 за този месец се очаква да се повиши до 1,36 евро. Цената на дизеловото гориво пък ще се качи до 1,41 евро. В момента средно те струват съответно 1,34 и 1,45 евро. По големите вериги бензиностанции цените са по-високи от средните с 2-3 евроцента.

Агенция “Митници” вече е

започнала ежедневен

мониторинг на цените

на горивата на вътрешния пазар и на котировките на петрола.

При съществена промяна ще бъдат предприети конкретни действия за ограничаване на негативното влияние върху бизнеса и домакинствата, съобщи шефът на митниците Георги Димов. Той увери още, че агенцията ще взема балансирани решения след внимателен анализ.

До края на март има осигурен

нефт за “Лукойл Нефтохим Бургас”

и е изготвен график за доставки за април, съобщи особеният търговски управител на дружеството Румен Спецов. Цената на горивата на бензиностанциите на “Лукойл” била най-ниска в сравнение с останалите големи търговци, посочи Румен Спецов. Той добави също, че няма информация от търговците за отказ да изпълнят доставките за април, въпреки че има известно забавяне.

Спецов подчерта, че рафинерията работи на пазарни принципи. След назначаването на особения управител вече няма шапка на холдинговата структура и четирите дружества от групата на “Лукойл” у нас работят с отделни бюджети.

Това означава, че купуват и продават на пазарни принципи, като това важи и за рафинерията в Бургас. По думите на Спецов това усложнява ситуацията при форсмажорните обстоятелства в момента.

Спецов каза още, че

дори да се намери нефт на добра цена,

е трудно транспортирането

му, като това било не по-малка заплаха от цената на самото гориво. И даде пример, че в Ормузкия проток има блокирани над 800 плавателни съда, 300 от които са танкери за превоз на нефт, други 300 са с готова продукция, а останалите са за доставка на газ.

“Лукойл Нефтохим Бургас” е рафинерия, проектирана да работи с руски петрол. След налагането на санкциите срещу Русия изборът на нефт е силно ограничен, уточни Спецов.

В момента се налагало да се

смесват 6 вида петрол,

за да може рафинерията да произведе качествени горива. Това означава доставки от различните източници и закупуването на суровини се усложнявало.

Същевременно рафинерията плаща висока цена за това, защото системите за преработка се износвали по-бързо и времето между два планови ремонта драстично се намалявало.

Въпреки това цената на горивата на бензиностанциите на “Лукойл” била най-ниска в сравнение с останалите големи търговци. Спецов категорично опроверга твърдения, че се плаща с бартер за доставки на петрол.

Росен Карадимов, председател на КЗК:

“Лукойл” да не задържа количества, ако има на склад

МАЯ ВАКРИЛОВА

“Лукойл” сега не трябва да прилага практики, които е използвал през годините – например спекулативно задържане на горива в складове. Вместо това те следва да се предлагат своевременно на пазара”. Това заяви председателят на КЗК Росен Карадимов в Пловдив, където регулаторът бе събрал млекопроизводители и млекопреработватели.

Той е категоричен, че не трябва цените на дребно да се повишават веднага, ако има налични резерви. Според него от “Лукойл” обаче отговаряли, че ако компанията не повиши цените, няма да може да компенсира натрупаните загуби.

“Горивата също са сред основните приоритети в работата на комисията. До момента са приключили две производства срещу “Лукойл”, като наложените санкции възлизат на около 130 милиона евро”, каза Карадимов. След началото на войната и последвалото повишаване на цените на горивата комисията е изготвила предложения за мерки, които са изпратени до правителството.

КЗК ще провери и дали има договаряне между различни играчи на пазара на горива, въпреки че трудно можело да се постигне картел. Ще изследва и пазара на едро, за да анализира продажбите от страна на “Лукойл” към търговската мрежа.