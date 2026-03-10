Зам.-министър Георгиева: България се превръща в двигател на енергийната сигурност в Европа

България се превръща в двигател на енергийната сигурност в Европа, заяви заместник-министърът на енергетиката Теодора Георгиева по време на конференцията "Energy summit 2026", организирана от в. „Капитал", съобщиха от ресорното министерство.

В изказването си тя посочи, че след 2022 г. Европа е направила стратегически завой, осигурявайки приоритет за доставките на втечнен природен газ (ВПГ) пред ограничения брой тръбни доставчици, съобщава БТА. Този избор осигури диверсификация, по-голяма гъвкавост и възможност за бърза реакция, но постави и нови предизвикателства. „Днес зависимостта не е от един доставчик, тя е от глобалния ВПГ цикъл", подчерта Георгиева, давайки пример с доставките през Ормузкия проток.

„Когато един коридор концентрира около 20 на сто от световната търговия с втечнен природен газ, това не е географски детайл, това е стратегическа уязвимост", добави тя, цитирана в съобщението.

През 2025 г. втечненият природен газ формира близо 50 процента от газовия внос на Европейския съюз, което прави енергийната сигурност на континента все по-зависима от глобалните маршрути и вериги на доставки. Затова в съвременния свят енергийната независимост не означава липса на зависимости, а управление на риска, смята Теодора Георгиева.

„В днешния свят не печели този, който има най-евтината молекула. Печели този, който управлява достъпа, изгражда доверие и създава правила и превръща инфраструктурата в система за сигурност. Нашата цел не е просто да бъдем коридор, а двигател на промяната в енергийната сигурност на Европа", подчерта тя.

Георгиева посочи, че над 40 на сто от природния газ за България се доставя от Азербайджан чрез Южния газов коридор - партньорство, което е осигурило стабилни доставки в най-напрегнатите периоди.

По думите на заместник-министър Георгиева, развитието на Вертикалния газов коридор също е ключово за региона, като се очаква той да увеличи транзитния капацитет с около 50 процента и в комбинация с Южния газов коридор да се превърне в стратегическа платформа за доставки в Югоизточна Европа.

От изключителна важност е трите основни маршрута на Вертикалния коридор (от Ревитуза до Сидирокастро и към Украйна, от Александруполис към Украйна и от Южния газов коридор) да бъдат продължени - това би бил директен отговор на кризата, който има основно значение от гледна точка на осигуряването на конкурентни доставки. Това е приносът, който България дава в енергийния диалог със своите партньори за по-конкурентна среда, подчерта Георгиева, цитирана в съобщението.

„България вече не е „краят на мрежата", а активен участник в регионалната енергийна архитектура, работещ съвместно с Европейската комисия и регионалния формат на CESEC за укрепване на енергийната свързаност и сигурност на Европа", заключи заместник-министърът.