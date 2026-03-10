Петролът рязко поевтиня с над 12% след думите на Тръмп за наближаващ край на войната

Цените на петрола се понижиха рязко във вторник, след като в предишната сесия достигнаха най-високите си нива от 2022 г., предаде Ройтерс. Поевтиняването последва изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че конфликтът с Иран може скоро да приключи, което смекчи опасенията за продължителни смущения при петролните доставки, допълва агенцията.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент днес спаднаха с 12,46 долара или 12,6 на сто до 86,50 долара за барел към 18:58 часа българско време. Американският лек суров петрол (WTI) поевтиня с 12,24 долара или 12,9 на сто до 82,53 долара за барел, съобщава БТА.

Цените и на двата петролни сорта скочиха над 119 долара за барел вчера, достигайки най-високите си равнище от юни 2022 г., след като съкращенията на добивите на петрол в Саудитска Арабия други страни от региона засилиха опасенията от сериозни смущения в глобалните доставки.

В интервю за „Си Би Ес нюз" в понеделник Тръмп каза, че войната срещу Иран е „до голяма степен завършена", добавяйки че Вашингтон е „напреднал много" в първоначалния си график за действия от четири до пет седмици.

„Смятам, че войната е до голяма степен завършена, общо взето. Те нямат военноморски флот, нямат комуникации, те нямат военновъздушни сили", заяви Тръмп.

На този фон обаче днес продължават американско-израелските удари срещу Иран, а според Пентагона те са били най-силните от началото на войната.

Според анализ на американската банка „Джей Пи Морган" (JPMorgan) политическите мерки може да имат ограничен ефект върху цените на петрола, ако не бъде гарантирано безопасно преминаване през Ормузкия проток, като потенциалните загуби в доставките могат да достигнат до 12 милиона барела дневно през следващите две седмици.

Анализатори на друг американски банков гигант - „Голдман Сакс" (Goldman Sachs), посочиха, че предвид динамичната ситуация запазват прогнозата си за цената на петрола сорт Брент – 66 долара за барел през четвъртото тримесечие на 2026 г., както и 62 долара за барел за американския лек суров петрол.

Администрацията за енергийна информация на САЩ прогнозира по-рано днес, че сортът Брент ще останат над 95 долара за барел през следващите два месеца, след което цената му ще намалее до под 80 долара за барел през третото тримесечие на 2026 г., преди да се понижи до около 70 долара към края на годината.