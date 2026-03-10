Проблеми с ракетата "Старшип" могат да забавят графика на НАСА за кацане на Луната, според надзорния орган на космическата агенция.

Мегаракетата на американската компания "Спейс Екс" е натрупала поне две години закъснения в разработката, откакто НАСА я избра за кацане на Луната с астронавти през 2021 г., предаде Ройтерс, цитирайки доклад на космическата агенция на САЩ, съобщи БТА.

Миналия месец НАСА добави допълнителна тестова мисия и призна техническите предизвикателства, пред които са изправени нейните изпълнители в рамките на програмата "Артемис" ("Артемида") за кацане на лунната повърхност. Планирано е компанията "Спейс Екс" на Илон Мъск да изпрати хора на Луната в две космически експедиции, започващи през 2028 г., последвани от подобни кацания с екипаж от проекта "Блу ориджин" на Джеф Безос.

НАСА е изправена пред силна конкуренция от страна на Китай в усилията си да върне астронавти на Луната, където човек не е стъпвал след последната мисия "Аполо" на САЩ през 1972 г.

Агенцията засега запазва 2028 г. като целева година за кацане на Луната за "Старшип", но мащабът на оставащата развойна работа както на "Спейс Екс", така и на "Блу ориджин" по техните апарати за кацане на Луната застрашава реализирането на мисията в този срок, пише още Ройтерс.