МАЕ готви рекордно освобождаване на петрол заради войната в Близкия изток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Международната агенция за енергията (IEA) е предложила най-голямото досега освобождаване на петрол от стратегическите резерви на страните членки, за да ограничи скока на цените на суровия петрол на фона на войната между САЩ и Израел с Иран, съобщи „Уолстрийт джърнъл", позовавайки се на източници, запознати с въпроса.

Според изданието предлаганото освобождаване може да надхвърли 182 милиона барела петрол, които държавите от МАЕ пуснаха на пазара при две отделни операции през 2022 г., след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

МАЕ е свикала извънредно заседание на своите членове вчера, като се очаква страните да вземат решение по предложението днес.

Планът ще бъде приет, ако не бъде изразено възражение от страна на някоя от държавите. Дори протестът на една страна обаче може да забави предприемането на подобна мярка, посочва изданието.

Министрите на енергетиката от страните от Г-7 не успяха да постигнат съгласие за освобождаване на стратегически петролни резерви на среща във вторник и вместо това поискаха от МАЕ да направи оценка на ситуацията.

„Въпреки че в момента никоя страна не е изправена пред физически недостиг на суров петрол, цените се повишават рязко и не е възможно ситуацията да бъде оставена без внимание", заяви източник от Г-7 пред Ройтерс, пожелал анонимност.

По думите му страните от Г-7 като цяло подкрепят координирано освобождаване на петролни запаси под егидата на МАЕ.

Въпреки това реалното освобождаване на резерви няма да може да започне веднага, тъй като решенията за общия обем, разпределението между отделните държави и времевата рамка изискват допълнителни обсъждания.

Очаква се секретариатът на МАЕ да представи различни сценарии въз основа на очакваното въздействие върху пазара. Според източниците обсъждането може да обхване и държави извън агенцията, включително Китай и Индия.

МАЕ и Белият дом не са отговорили незабавно на запитванията на Ройтерс за коментар.

Южна Корея, която е член на агенцията, участва в дискусията и „преразглежда позицията си", заяви в сряда говорител на министерството на промишлеността на страната.

След публикацията на „Уолстрийт джърнъл" цените на американския суров петрол и фючърсите на петрола сорт Брент поевтиняха.

Референтните петролни цени вече отстъпиха във вторник, след като в понеделник се доближиха до четиригодишен връх. Понижението в цената последва изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, който прогнозира, че войната в Близкия изток може да приключи скоро.

Администрацията за енергийна информация на САЩ прогнозира по-рано тази седмица, че сортът Брент ще останат над 95 долара за барел през следващите два месеца, след което цената му ще намалее до под 80 долара за барел през третото тримесечие на 2026 г., преди да се понижи до около 70 долара към края на годината, пише БТА.