Лидия Шулева: Увеличение на горивата влече след себе си всички останали цени

Как ще се справи държавата при увеличение на цените на горивата, коментираха трима експерти в сутрешния блок на Би Ти Ви.

Всеки един механизъм за облекчаване на граждани има цена - дали ще е натиск върху някоя друга система, дали ще са по-малко приходи. Още не сме в критична обстановка по отношение на горивата. Реакция трябва да има при извънредно увеличение на горивата. Това каза Петър Ганев от Института за пазарна икономика.

Акцизът е 0,71 ст. на литър, напомни Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. "Ревем за някакво увеличение на течните горива от 25%, което още не се е състояло", допълни той.

"Цената за тока за предприятията е два пъти по-висока от конкурентите ни в Европа. Имаме от 3 до 7 пъти цена на природния газ. Имаме 7 до 10 пъти по-висока цена за квотите емисиите", каза още той.

Увеличението на горивата влече след себе си всички останали цени - логистика, транспорт, производство, коментира икономистът Лидия Шулева.

Според експертите още няма необходимост за мерки, но държавата трябва да е в готовност.

"Едно интервю на Тръмп не може завинаги да свали цената на петрола", добави Петър Ганев.