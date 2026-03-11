Цените на петрола скачат и падат на фона на войната с Иран

Цените на петрола продължиха волатилното си движение и днес, след като информация, че Международната агенция по енергията (IEA) обсъжда най-голямото освобождаване на петролни резерви в историята си, повлия на настроенията на пазарите, предаде Ройтерс.

Към 08:30 ч. българско време фючърсите на петрола сорт Брент поевтиняват с 27 цента, или 0,36 на сто, до 87,50 долара за барел. Американският лек суров петрол е нагоре с 28 цента, или 0,35 на сто, до 83,58 долара за барел.

Според информация на „Уолстрийт джърнъл" МАЕ е предложила освобождаване на стратегически резерви, което може да надхвърли 182 милиона барела петрол – количеството, пуснато на пазара от страните членки на агенцията при две отделни операции през 2022 г., след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Анализатори на инвестиционната банка „Голдман Сакс" (Goldman Sachs) посочват, че освобождаване на резерви от подобен мащаб би компенсирало около 12 дни от прогнозираното прекъсване на износа на петрол от Персийския залив, оценено на около 15,4 милиона барела дневно.

Цените на суровия петрол се повишиха с около 5 на сто при отварянето на търговията в САЩ, след като и двата основни контракта се понижиха с над 11 на сто във вторник – най-големият дневен спад от 2022 г. насам. Понижението последва изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, който прогнозира бързо приключване на войната в Близкия изток.

В понеделник цената на американския суров потрол достигна над 119 долара за барел – най-високото равнище от юни 2022 г.

Междувременно САЩ и Израел нанесоха нови удари по цели в Иран, които Пентагонът определи като най-интензивните въздушни атаки от началото на конфликта. Централното командване на въоръжените сили на САЩ съобщи, че американските сили са „елиминирали" 16 ирански кораба за поставяне на мини в близост до Ормузкия проток.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че всички мини, поставени от Иран в пролива, трябва да бъдат незабавно премахнати. Той нееднократно заяви, че САЩ са готови да осигурят ескорт на танкери през Ормузкия проток при необходимост. Според източници на Ройтерс обаче американският флот засега е отказал подобни искания от корабоплавателната индустрия поради високия риск от атаки.

„Цените на петрола продължиха да се нормализират към по-ниски нива след рязкото покачване в началото на седмицата", посочват анализатори на сингапурската банка „Юнайтед оувърсийс банк" (United Overseas Bank – UOB). По думите им пазарите ще продължат да следят развитието на ситуацията в Близкия изток, докато инвеститорите оценяват колко дълго цените на енергията могат да останат високи.

Представители на страните от Г-7 проведоха онлайн среща, за да обсъдят възможно освобождаване на стратегически петролни резерви, което да ограничи сътресенията на пазара. Френският президент Еманюел Макрон ще бъде домакин на видеоконференция с лидерите на групата, на която ще бъде обсъдено въздействието на конфликта в Близкия изток върху енергийните пазари. Срещата ще се състои в 14:00 ч. по Гринуич.

Някои анализатори изразиха скептицизъм относно предложението на МАЕ.

„Все още не е обявено официално освобождаване на резерви и има съмнения относно темпа, с който те могат да бъдат изтеглени", посочва Филип Джоунс-Лукс, старши анализатор в „Спарта Комодитис" (Sparta Commodities). По думите му основният въпрос не е размерът на резервите, а реалната скорост на освобождаването им.

Междувременно държавната петролна компания „АДНОК" (ADNOC) от Абу Даби затвори рафинерията си в Рувайс след пожар, възникнал след удар с дрон, съобщиха източници на Ройтерс.

Очаква се Саудитска Арабия – най-големият износител на петрол в света – да увеличи доставките си през Червено море, въпреки че те все още са далеч под нивата, необходими за компенсиране на спада на потоците през Ормузкия проток.

Консултантската компания „Ууд Макензи" (Wood Mackenzie) изчислява, че войната намалява доставките на петрол и петролни продукти от Персийския залив с около 15 милиона барела дневно. Според компанията това може да повиши цените на суровия петрол до 150 долара за барел.

„Дори бързо разрешаване на конфликта вероятно ще доведе до седмици на сътресения на енергийните пазари", посочват анализатори на „Морган Стенли" (Morgan Stanley).

Данни на Американския институт за петрола (API) показват също, че запасите от суров петрол, бензин и дестилати в САЩ са намалели през изминалата седмица, пише БТА.