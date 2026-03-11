Еврото поскъпна спрямо долара

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евро Снимка: Pixabay

Курсът на еврото спрямо долара и швейцарския франк се повиши, а спрямо британската лира се понижи леко в сутрешната търговия във Франкфурт днес на фона на продължаващата война в Близкия изток и свързаните с бея сътресения на световните пазари, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Еврото добави 0,15 на сто до 1,1629 долара за едно евро, след като вчера Европейската централна банка обяви референтен курс от 1,1641 долара.

Спрямо швейцарския франк единната валута добави 0,02 на сто до 0,9041 фр., а спрямо британската лира губи 0, 03 на сто до 0,8649 бр. лири, пише БТА.

