Porsche обмисля да обедини два модела в един!

Porsche обмисля сливането на двата си модела с множество задвижващи агрегати. Новият изпълнителен директор Михаел Лайтерс признава пред изданието Autocar, че проучва как могат да се намалят разходите за разработка.

Panamera е по-голям, високопроизводителен луксозен седан с бензинов двигател или plug-in хибрид, докато Taycan е изцяло електрически седан.

Автомобилите също така са изградени на различни технически платформи. Panamera споделя архитектурата си с Bentley Continental GT, докато Taycan е изграден на същата основа като Audi e-tron GT.

Въпреки разликите, моделите са близки по размер и цена. Идеята е да се проектира автомобил, който може да се предлага с няколко задвижващи агрегата, като например бензинов двигател, plug-in хибрид или изцяло електрически модел. Това би намалило разходите, но също така би амортизирало загубите, ако електрическият автомобил не е хит в продажбите.

Taycan не успя да се наложи достатъчно в Китай, където трудно се конкурира с по-евтините местни конкуренти.