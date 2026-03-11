Близо 12% от електроенергията в Европа идва от вятър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 11,9, на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 10,8 процента от общото количество електроенергия (860 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 1,1 процента (91 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Ирландия (65,3 процента), Литва (61,6 на сто) и Финландия (35,6 процента). В България делът е 1 процент.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Швеция (163,5 гигаватчаса), Германия (125,6 гигаватчаса) и Финландия (95,5 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 1 гигаватчаса, пише БТА.