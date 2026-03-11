Бумът на изкуствения интелект ще продължи поне до 2027 г., прогнозира „Оракъл“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската технологична компания „Оракъл" (Oracle) прогнозира, че бумът в областта на изкуствения интелект ще продължи поне до 2027 г., което ще доведе до приходи над очакванията на анализаторите на Уолстрийт, предаде Ройтерс.

След публикуването на прогнозата акциите на компанията поскъпнаха с около 8,3 на сто в извънборсовата търговия.

Резултатите помогнаха да се разсеят опасенията на инвеститорите, че значителните инвестиции на „Оракъл" в инфраструктура за изкуствен интелект няма да донесат достатъчно бърза възвръщаемост.

Компанията направи стратегически завой към изграждане на центрове за данни за партньори като „ОупънЕйАй" (OpenAI) и „Мета" (Meta). Успоредно с това „Оракъл" оптимизира разходите си чрез по-малки инженерни екипи и използване на инструменти за програмиране, базирани на изкуствен интелект, за разработване на нов софтуер за корпоративните си клиенти.

Ключовият показател за бъдещи договорени приходи – т.нар. оставащи задължения за изпълнение (Remaining Performance Obligations – RPO) – е нараснал със 325 на сто на годишна база до 553 милиарда долара през третото тримесечие. Това надхвърля прогнозата от 540,37 милиарда долара на анализатори, анкетирани от „Визибъл Алфа" (Visible Alpha).

През предходното тримесечие „Оракъл" отчете RPO в размер на 523 милиарда долара.

По-голямата част от увеличението се дължи на мащабни договори за инфраструктура за изкуствен интелект. Според компанията въпреки значителните инвестиции и поетите заеми, не се очаква да бъде необходимо допълнително финансиране.

„Оракъл" повиши и прогнозата си за приходите през фискалната 2027 г. до около 90 милиарда долара. Това е над очакванията на анализаторите, които предвиждат приходи от около 86,6 милиарда долара, показват данни на „Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG).

„Тримесечието на „Оракъл" е успех и резултат от своеобразен стрес тест за пазара на изкуствен интелект", коментира анализаторът от „иМаркитър" (eMarketer) Джейкъб Бърн. Според него компанията е сред най-силно изложените на финансов риск играчи в инфраструктурата за изкуствен интелект, което прави резултатите ѝ индикатор за устойчивостта на инвестициите в този сектор.

По време на разговора с анализаторите единият от главните изпълнителни директори на „Оракъл" - Клей Магуирк, заяви, че маржовете на компанията в облачния бизнес ще се подобряват с времето.

Той отбеляза, че отдаването под наем на чипове за изкуствен интелект от партньори като „Енвидиа" (Nvidia) ще носи маржове между 30 и 40 на сто. Допълнително около 10–20 на сто от разходите на клиентите за облачните услуги на „Оракъл" ще се насочват към други услуги, включително бази данни, които имат брутни маржове между 60 и 80 на сто.

„Когато съберете всички тези елементи, общият профил на маржовете на „Оракъл Клауд Инфрастракшър" (Oracle Cloud Infrastructure) продължава да се укрепва и да нараства бързо", посочи Магуирк.

Стратегията на компанията за изграждане на центрове за данни ѝ помага да спечели дял от бързо растящия пазар на изкуствен интелект, където тя се конкурира с големи технологични компании като „Амазон" (Amazon) чрез платформата „Амазон Уеб Сървисиз" (AWS) и „Майкрософт" (Microsoft) чрез облачната услуга „Азюр" (Azure).

Съоснователят и изпълнителен председател на „Оракъл" Лари Елисън заяви, че опасенията, че инструментите за програмиране с изкуствен интелект могат да намалят търсенето на корпоративен софтуер, не се отнасят за компанията.

„Благодарение на тези инструменти за програмиране можем да създаваме цялостни софтуерни платформи – например системи на базата на агенти, които автоматизират цели екосистеми като здравеопазването или финансовите услуги", посочи Елисън.

„Ето защо смятаме, че т.нар. „SaaS апокалипсис" се отнася за други компании, но не и за „Оракъл", добави той.

Компанията отчете приходи от 17,19 милиарда долара за третото тримесечие, приключило на 28 февруари, което надхвърля средната прогноза на анализаторите от 16,91 милиарда долара.

За четвъртото тримесечие „Оракъл" прогнозира коригирана печалба между 1,96 и 2,00 долара на акция, над очакванията на анализаторите от 1,94 долара.

Компанията очаква ръст на приходите за периода между 19 и 21 на сто, както и увеличение на приходите от облачни услуги с между 46 и 50 на сто, пише БТА.