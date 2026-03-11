Печалбата на "Порше" се срина с над 90%

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският производител на спортни автомобили „Порше" (Porsche) отчете рязък спад на печалбата си през 2025 г., след като значителни разходи за удължаване на жизнения цикъл на двигателите с вътрешно горене и други еднократни разходи натовариха финансовите резултати на компанията, предадоха ДПА и АПА.

Нетната печалба на компанията е намаляла с 91,4 на сто на годишна база до 310 милиона евро. Година по-рано базираният в Щутгарт производител е реализирал печалба от близо 3,6 милиарда евро.

Приходите на „Порше" също са намалели – с близо една десета – до около 36,3 милиарда евро.

Още през 2024 г. компанията започна да усеща силен натиск върху бизнеса си, а през 2025 г. ситуацията се влоши допълнително. Продажбите в Китай се забавиха, митата в САЩ увеличиха разходите, а електрическите модели на компанията привлякоха значително по-слаб интерес от очакваното.

Поради това бившият главен изпълнителен директор на „Порше" Оливер Блуме промени продуктовата стратегия преди да напусне поста, като заложи на по-широко присъствие на модели с двигатели с вътрешно горене.

Вчера компанията майка „Фолксваген" представи обобщени данни, от които стана ясно, че пперативната печалба на „Порше" е спаднала до 90 милиона евро през 2025 г. спрямо 5,3 милиарда евро година по-рано. По-рано вчера „Фолксваген груп" обяви, че планира да съкрати нови 15 000 работни места или 50 000 общо в Германия до 2030 г. Решението беше обявено по време на представянето на финансовите резултати за 2025 г. Според компанията планираните съкращения включват вече обявените 35 000 позиции във „Фолксваген" от края на 2024 г., както и допълнителни съкращения на служители в луксозните си марки „Ауди" (Audi) и „Порше" (Porsche), както и в подразделението на концерна „Кериад" (Cariad), разработващо софтуер за превозни средства.

Високи разходи за промяна на стратегията

Промяната в стратегията обаче е довела до значителни разходи. Само за тази цел компанията е изразходвала около 2,4 милиарда евро.

Освен това ликвидацията на дъщерното дружество за батерии е струвала около 700 милиона евро, а митата в САЩ са добавили приблизително същата сума. Така общият размер на извънредните разходи достига около 3,9 милиарда евро.

Оперативната печалба на „Порше" е спаднала с 92,7 на сто до 413 милиона евро. В автомобилния бизнес – без финансовите услуги – оперативната печалба е била едва 90 милиона евро. През 2024 г. тя е възлизала на около 5,3 милиарда евро, показват данните на компанията майка „Фолксваген" (Volkswagen).

Ръководството на „Порше", начело с новия главен изпълнителен директор Михаел Лайтерс, очаква по-добри резултати през текущата година, но предупреждава, че пазарната среда остава „много предизвикателна" заради геополитическата несигурност.

Компанията посочва, че потенциалните последици от последните събития в Близкия изток не са включени в прогнозата.

В началото на годината Михаел Лайтерс наследи Оливер Блуме, който се концентрира върху ръководството на компанията майка „Фолксваген", пише БТА.