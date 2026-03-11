Франция очаква лек ръст на инфлацията заради войната в Иран

Инфлацията във Франция ще остане ниска, въпреки че войната в Иран може да доведе до малко по-високи цени и по-слаб растеж в световен мащаб, заяви днес управителят на „Банк дьо Франс" (Banque de France) Франсоа Вилроа дьо Гало, цитиран от Ройтерс.

„За съжаление значението на тази криза става все по-ясно с всеки изминал ден. От икономическа гледна точка това означава лек ръст на инфлацията и по-слаб растеж", каза Вилроа дьо Гало в интервю за френското радио Ер Те Ел.

„Инфлацията във Франция ще остане ниска. Понякога чета думата стагфлация. Това не е стагфлация, защото не е стагнация на икономическата активност. Ще поддържаме растежа", добави той.

Франция успява да запази потребителските цени на едно от най-ниските нива в еврозоната и под целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) за 2 на сто.

„Нашата прогноза за инфлацията, която беше 1,3 на сто за цялата година през декември – и без това е много ниска и значително по-ниска, отколкото в нашите европейски съседи – така че може да се повиши незначително. Искам да подчертая думата незначително", добави централният банкер.

Гуверньорът на „Банк дьо Франс", който е и член на Управителния съвет на ЕЦБ и ще напусне поста си през юни, се присъедини към коментарите на други европейски централни банкери, предлагащи изчаквателен подход на фона на кризата в Иран.

„Не смятам, че лихвените проценти трябва да се повишават точно сега. Но няма да позволим инфлацията да окаже влияние", каза той в заключение, пише БТА.