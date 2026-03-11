A1 вече предлага смартфоните от новата серия Samsung Galaxy S26 – Galaxy S26 Ultra с първия вграден Privacy дисплей в мобилно устройство, Galaxy S26+ и Galaxy S26. До 31 март клиентите могат да вземат предпочитания от тях модел на лизинг за 24 или 36 месеца с 0% лихва с планове Unlimited. В допълнение, те ще получат и оригинален Samsung аксесоар по избор – Clear калъф, адаптер USB-C 60W или магнитно безжично зарядно 25W.

И трите модела предлагатDynamic AMOLED 2X дисплеи с адаптивна честота на опресняване до 120Hz и пикова яркост до 2600 нита. Новото поколение идва с усъвършенствания mobileDigitalNaturalImageengine (mDNIe), който подобрява прецизността при обработката на изображения до 4 пъти, осигурявайки по-реалистични цветове и плавно преливащи тонове, както иProScaler– AI алгоритъм за интелигентно премащабиране на съдържанието с качество до QHD+. Технологиите са интегрирани директно в процесора за по-висока енергийна ефективност.

Серията поставя силен акцент върху AI възможностите. Новата функция NowNudge разпознава контекста на екрана и предлага бързи преки пътища – например автоматично да открие подходящи снимки в галерията. NowBrief обобщава важната информация за деня – напомняния, събития и персонализирани предложения, в кратки известия. Интелигентният асистент Bixby също получава нови възможности –като бързо търсене на информация.

Всички модели поддържат5G свързаност, Wi-Fi 7, разполагат с IP68 защита,Armor Aluminum рамка и стъкло CorningGorillaGlassVictus за още по-висока издръжливост.

Кой модел да изберете?

Galaxy S26 Ultra е едва 7.9 мм, най-тънкият Ultra досега, с 6.9-инчов QHD+ дисплей и поддръжка на S Pen. Моделът идва с вграденPrivacy дисплей – иновативна технология за защита на личната ви информация чрез скриване на екрана от погледите на други хора. Задвижван от Snapdragon® 8 EliteGen 5 forGalaxy (3 nm), S26 Ultra предлага водеща производителност. Камерата му е сред най-впечатляващите на пазара – 200 MP основен сензор с F1.4 бленда и усъвършенстван ProVisualEngine за изключително детайлни и реалистични кадри, както и още по-ясни моменти с Nightography.

Телефотообективите с 3x и 5x оптично увеличение, както и 10x с оптично качество с AI Zoom позволяват приближение до 100x с изключителна яснота. С батерия от 5000 mAh и 60W супербързо зареждане, S26 Ultra е подходящ изборза интензивна ежедневна употреба, гейминг и създаване на съдържание.

Galaxy S26+ предлага пълния набор от иновации, характерни за серията S26, като разполага с 6.7-инчов QHD+ дисплей и процесор Exynos 2600 (2 nm), комбинирани с 4900 mAh батерия и 45W бързо зареждане. Камерата включва 50 MP основен сензор с 2x и 3x оптичен зуум, което го позиционира като отличен избор за потребители, които търсят флагманско изживяване в по-компактен формат от Ultra.

Galaxy S26 е най-компактният модел, като запазва всички ключови технологии на серията, с 6.3-инчов FHD+ дисплей и Exynos 2600 (2 nm) процесор. Камерата му с 50 MP основен сензор с оптично качество 2x и 3x оптично увеличение осигурява детайлни и ясни кадри. С батерия от 4300 mAh и 25W бързо зареждане, Galaxy S26 е насочен към потребители, които предпочитат по-лек и удобен смартфон, без компромис с производителността и AI функциите.

До 31 март смартфоните от серията Samsung Galaxy S26 са достъпни в A1 с 0% лихва на лизинг за 24 или 36 месеца с планове Unlimited. Клиентите, закупили устройство, могат да вземат и оригинален Samsung аксесоар по избор –Clear калъф, адаптер USB-C 60W илимагнитно безжично зарядно 25W. При онлайн поръчка аксесоарът се добавя директно в количката, а при покупка в магазин на А1 или чрез Telesalesтой се заявява онлайн, като се прилага промокодGalaxy и се верифицира чрез въвеждане на IMEI на устройството. Samsung Galaxy S26 256 GB се предлага за 22,20 евро/43,42 лева на лизинг с 0% лихва за 36 месеца с план UnlimitedUltra, Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB – за 31,08 евро/60,79лв. при същите условия, а Galaxy S26+ 256 GB – за 25,80 евро/50,46 лева.