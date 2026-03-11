Цената на природния газ на хъба TTF се повиши до 49 евро за мегаватчас, на „Газов хъб Балкан“ спадна с 10 процента

Цените на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са евро 49,105 за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:50 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 46,100 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 47,393 евро за мегаватчас. Това означава, че към този момент в сравнение с вчера природният газ се търгува с 3,61 процента по-скъпо.

В България цената на природния газ на платформата на Газов хъб „Балкан" в сегмента „ден напред" с ден за доставка за днес, 11 март, е 37,32 евро за мегаватчас или с 9,59 на сто по-малко от вчера в същия сегмент. В сегмента „в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 41,28 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 37,32 евро за мегаватчас.