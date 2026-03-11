ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво реши служебното правителство днес

Дивата природа замества историческите фигури върху новата серия британски банкноти

Изображения на животни ще присъстват върху следващата серия банкноти на „Банк ъв Ингланд" (Bank of England), докато централната банка се отдалечава от исторически личности като Уилям Шекспир, Уинстън Чърчил и Джейн Остин през следващите години, предаде Ройтерс.

„Природата е чудесен избор от гледна точка на автентикацията на банкнотите и означава, че можем да покажем богатата и разнообразна дива природа на Обединеното кралство на следващата серия банкноти", каза Виктория Клеленд, главен касиер на „Банк ъв Ингланд".

Върху банкнотите на „Банк ъв Ингланд" са изобразявани монарси, откакто кралица Елизабет се появява за първи път на една от тях през 1960 г., а Уилям Шекспир е първата историческа личност, появила се през 1970 г.

Портретът на крал Чарлз III ще продължи да присъства и на следващата серия банкноти, съобщи „Банк ъв Ингланд".

Банката проведе консултация относно промяната в дизайна на банкнотите през юли 2025 г., като покани обществеността да изрази мнението си. Темата за „природата" беше подкрепена от 60 на сто от 44 000 анкетирани, като тя изпревари категорията „архитектура и паметници" с 56 на сто и „забележителни исторически личности" с 38 на сто. Другите категории включваха „изкуства, култура и спорт", „иновации" и „знакови събития".

Върху новите банкноти ще са изобразени диви животни, обитаващи Обединеното кралство и няма да присъстват домашни любимци, съобщи „Банк ъв Ингланд". Тя планира да проведе втора консултация през идните месеци, с която да поиска „мненията на обществеността относно конкретни животни, които да бъдат изобразени върху банкнотите", взети от списък, изготвен от британски експерти по дивата природа, пише БТА.

„Банк ъв Ингланд" не е единственият емитент на банкноти в Обединеното кралство. Банкнотите се издават и от седем търговски банки в Шотландия и Северна Ирландия.

