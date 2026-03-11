ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво реши служебното правителство днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22448209 www.24chasa.bg

Фискалният съвет: Поскъпване на петрола с 25% може да увеличи бюджетния дефицит на България до 3,6 на сто от БВП

972
При увеличение на световните цени на петрола с 25 на сто се очаква умерен натиск върху българския бюджет, сочи анализът на Фискалния съвет. СНИМКА: Pixabay

При увеличение на световните цени на петрола с 25 на сто се очаква умерен натиск върху българския бюджет, като дефицитът може да достигне около 3,3-3,6 на сто от брутния вътрешен продукт. Това сочи анализ-симулация на Фискалния съвет, изследващ потенциалните ефекти върху българската икономика от рязкото покачване на цената на петрола, провокирано от военната ескалация в Близкия изток.

Увеличение с 25 на сто на световните цени на петрола би представлявало умерен външен шок за България, като ефектът се предава главно чрез разходите за внос на енергия, динамиката на инфлацията и забавянето на външното търсене, пише в анализа.

България е интегрирана в икономическия пазар на Европейския съюз, което осигурява структурна устойчивост чрез диверсифицирани енергийни доставки, стратегически резерви и механизми за макроикономическа координация.

Най-непосредственият фискален ефект ще бъде увеличението на оперативните държавни разходи, свързани с енергийното потребление в публичните услуги, транспорта и държавната администрация. При шок от 25 на сто в цената на петрола дефицитът може да се увеличи с приблизително 0,15-0,35 процентни пункта от БВП. Ако базовият бюджетен дефицит за 2026 г. е около 3 на сто от БВП, той може да достигне диапазона 3,25-3,6 на сто от БВП при липса на компенсиращи политики, посочват от Фискалния съвет.

Инфлационният натиск представлява друг важен канал на въздействие. Повишението на цените на петрола обикновено увеличава транспортните разходи, производствените разходи и потребителските цени. При България шок от 25 на сто може да добави приблизително 0,4-1,0 процентни пункта към инфлацията, като точният ефект зависи от конкурентните условия на вътрешния пазар и предаването на ценовите промени от еврозоната, пише в анализа.

Ефектите върху външната търговия ще бъдат умерени. България внася рафинирани петролни продукти и енергийни суровини, така че по-високите световни цени на петрола ще влошат търговския баланс. Дефицитът по текущата сметка може да се увеличи с около 0,2-0,4 на сто от БВП.

Въпреки тези рискове България разполага със защитни механизми благодарение на членството си в Европейския съюз. Постепенното диверсифициране на енергийния сектор и инвестициите в инфраструктура намаляват уязвимостта, добавят от Фискалния съвет.

При увеличение на световните цени на петрола с 25 на сто се очаква умерен натиск върху българския бюджет, сочи анализът на Фискалния съвет. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание