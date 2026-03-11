"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Когато Samsung представя нов модел от серията Ultra, очакванията винаги са високи. Galaxy S26 Ultra обаче не просто надгражда предишното поколение. Този смартфон показва какво означава телефон, създаден около изкуствения интелект, но без потребителят постоянно да мисли за него.

Новият модел комбинира мощен хардуер, усъвършенствана камера и AI функции, които работят почти незабележимо във фонов режим. Резултатът е устройство, което улеснява ежедневните задачи – от работа и комуникация до създаване на съдържание.

Най-тънкият Ultra модел досега

Galaxy S26 Ultra запазва емблематичния дизайн на серията Galaxy S, но идва с по-заоблени линии и по-изчистена визия. Корпусът е изработен от Armor Aluminum, което прави телефона едновременно по-лек и по-издръжлив.

Това е и най-тънкият Ultra модел досега, което се усеща веднага, когато устройството попадне в ръката. Въпреки мощния хардуер, телефонът остава удобен за ежедневна употреба.

Samsung предлага устройството в няколко цвята – Cobalt Violet, White, Black и Sky Blue, както и ексклузивни онлайн варианти като Rose Gold и Silver.

Дисплей, който защитава личните данни

Galaxy S26 Ultra въвежда и една напълно нова технология – вградения Privacy Display. Това е първият в света дисплей за смартфон, който може да ограничава страничната видимост на съдържанието. Когато функцията е активна, екранът остава ярък и ясен за потребителя, но значително затруднява гледането от хората около него.

Технологията е особено полезна в ежедневни ситуации – в метрото, на летището или в кафене, когато проверяваме имейли, пароли или банкови приложения. За разлика от стандартните протектори за поверителност, този дисплей е интегриран директно в телефона и не намалява качеството на картината.

Samsung поставя сериозен акцент върху фотографията и видеото. Galaxy S26 Ultra използва камера с по-широки бленди, които пропускат значително повече светлина към сензора. Това води до по-детайлни снимки при нощни условия и по-добри резултати при zoom. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Производителност, създадена за AI

В сърцето на Galaxy S26 Ultra работи специално разработеният процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform за Galaxy. Той носи значителни подобрения в производителността, което на практика означава по-бързо стартиране на приложения, по-гладък мултитаскинг и по-добра работа на интелигентните функции.

Samsung добавя и усъвършенствана система за охлаждане с по-голяма изпарителна камера. Тя разпределя топлината по-ефективно и поддържа стабилна производителност дори при гейминг, продължително видеозаснемане или работа с тежки приложения. За да не се налага често търсене на зарядно, Galaxy S26 Ultra предлага и Super Fast Charging 3.0 – до 75% батерия за около 30 минути.

Камера за модерните създатели на съдържание

Samsung поставя сериозен акцент върху фотографията и видеото. Galaxy S26 Ultra използва камера с по-широки бленди, които пропускат значително повече светлина към сензора. Това води до по-детайлни снимки при нощни условия и по-добри резултати при zoom.

Функцията Nightography Video прави нощното видеозаснемане по-чисто и ярко – идеално за концерти, градски сцени след залез или вечерни събития. За видеото Samsung добавя и усъвършенстваната стабилизация Super Steady с хоризонтално стабилизиране. Така кадрите остават плавни дори при движение – например при снимане по време на пътуване или спорт.

Galaxy S26 Ultra поддържа и новия професионален видеокодек APV, който позволява запис на видео с високо качество и минимална загуба на детайли при редактиране.

Инструменти за творчество

Една от най-интересните промени в Galaxy S26 Ultra е начинът, по който AI участва в редактирането на съдържание. С функцията Photo Assist потребителят може просто да опише какво иска да промени в изображението. Например сцена може да бъде превърната от дневна в нощна или да се добавят липсващи детайли.

Creative Studio позволява създаване на персонализирани визуални елементи – стикери, покани, тапети – директно от снимка, скица или текстова идея.

Функцията Document Scan пък автоматично изправя документи, премахва гънки и създава PDF файлове, което е особено полезно при дигитализиране на разписки и бележки.

AI, който работи без да се усеща

Samsung нарича новата система Agentic AI – интелигентен слой, който анализира поведението на потребителя и предлага помощ в точния момент.

Now Nudge например може автоматично да предложи снимки от последно пътуване, ако приятел ги поиска в чат. Now Brief събира важната информация за деня – срещи, резервации, пътувания – и я представя в кратък и ясен обзор.

Circle to Search позволява търсене директно от екрана. Достатъчно е потребителят да огради обект – например дреха или произведение на изкуството – и системата веднага ще покаже информация за него.

Galaxy S26 Ultra интегрира няколко AI асистента. Bixby вече работи като разговорен агент и разбира естествен език. Потребителите могат да променят настройки или да търсят информация чрез нормален разговор.

Gemini и Perplexity допълват възможностите, като позволяват изпълнение на сложни задачи между различни приложения – например планиране на пътуване или организиране на срещи.

Сигурност на ново ниво

С увеличаването на AI функциите защитата на данните става още по-важна. Galaxy S26 Ultra използва платформата Samsung Knox, която защитава устройството от ниво чип до операционна система.

Функцията AI Call Screening анализира непознати обаждания и обобщава тяхната цел, а Privacy Alerts предупреждават, ако приложение се опита да получи достъп до чувствителна информация.

Knox Vault добавя допълнителна хардуерна защита, а новата постквантова криптография защитава системата от бъдещи киберзаплахи.

Samsung обещава и седем години актуализации за сигурност, което значително удължава живота на устройството.

Заключение

Galaxy S26 Ultra не е просто поредният мощен смартфон. Той е устройство, което се опитва да направи технологията почти невидима. AI функциите работят тихо във фонов режим, камерата е създадена за създатели на съдържание, а защитата на личните данни е интегрирана на всяко ниво. В крайна сметка идеята е проста – смартфонът да се адаптира към потребителя, а не обратното.