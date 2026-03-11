„Райнметал“ отчита силен ръст на приходите и печалбата през 2025 г., очаква още по-бърз растеж тази година

Най-големият германски производител на въоръжение „Райнметал" (Rheinmetall) отчита значително увеличение на приходите и печалбата си през 2025 г. и планира да ускори растежа си и през настоящата година, съобщи компанията, цитирана от ДПА.

Концернът очаква приходите му през 2026 г. да нараснат с между 40 и 45 на сто. През 2025 г. приходите на компанията са се увеличили с 29 на сто до около 9,9 милиарда евро, като част от растежа се дължи и на придобивания.

Оперативната печалба на „Райнметал" е нараснала с 33 на сто до 1,8 милиарда евро. Нетната печалба възлиза на около 800 милиона евро, което представлява увеличение от 3 на сто спрямо предходната година.

Портфейлът от поръчки на компанията достигна рекордни равнища. Общият обем на т.нар. неизпълнени поръчки възлиза на 63,8 милиарда евро - най-високото ниво в историята на концерна. В тази сума са включени както твърди поръчки, така и рамкови договори.

Обемът на поръчките по рамковите споразумения не е задължително да бъде изцяло реализиран, но според компанията това е вероятно предвид силното търсене на военна техника.

„Постигнахме нов рекорд в оперативната си дейност и ще продължим да увеличаваме рентабилността на концерна", заяви главният изпълнителен директор Армин Папергер. По думите му компанията е в добра позиция за участие в нови мащабни проекти на въоръжените сили.

Търсенето на военна техника нараства, тъй като германските въоръжени сили и други армии от НАТО увеличават инвестициите си в отбраната на фона на продължаващите геополитически рискове.

Въпреки това някои държавни поръчки се реализират по-бавно от очакваното, което напоследък доведе до известно разочарование сред инвеститорите.

„Райнметал" произвежда артилерийски и противовъздушни оръдия, танкове, военни камиони, боеприпаси и дронове, а отскоро и военни кораби. Компанията придоби и военния бизнес на корабостроителницата „Люрсен" (Lürssen) в Бремен.

Централата на концерна се намира в Дюселдорф, а най-големият му производствен комплекс е в Унтерлюс, провинция Долна Саксония. В град Веце, в района на Долен Рейн, „Райнметал" произвежда компоненти за изтребителя „Еф-35" (F-35).

Миналата година германският отбранителен гигант и България стартираха мащабно стратегическо партньорство, насочено към модернизация на българската отбранителна индустрия и увеличаване на капацитета за производство на боеприпаси в Европа, припомня БТА. Подписан бе договор за създаване на нови мощности за производство на барут и боеприпаси. Първият завод се очаква да отвори врати още в рамките на 2026 г. Проектът предвижда обща инвестиция от около 500 млн. евро до 1 млрд. евро. Сътрудничеството се реализира чрез съвместно предприятие между „Райнметал" и държавния завод „Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ - Сопот). Инвестицията ще бъде съсредоточена в района на Сопот, като се очаква да бъдат разкрити над 1000 нови работни места.