Бизнесът ще плаща утре с над 26 процента по-скъп ток в сравнение с днес

Електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 26,48 процента в сравнение с цената за днешния ден Снимка: Pixabay

При средна цена от 118,68 евро (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент „Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 12 март.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 93,83 евро за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-скъпа с 26,48 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 92,47 евро за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 144,88 евро за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 93 373,60 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент „В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 35,50 евро (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 61,24 евро (без ДДС) за мегаватчас.

