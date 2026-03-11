A1 вече предлага новия iPhone 17e, който впечатлява с още по-висока производителност, усъвършенствана система от камери и подобрена издръжливост. Моделът идва с двойно по-голяма начална памет – 256 GB, както и с поддръжка на Mag Safe за лесно и удобно безжично зареждане. В основата на устройството е последно поколение A19 чип, а Ceramic Shield 2 осигурява по-висока устойчивост на надраскване.

iPhone 17e се предлага в три елегантни цвята с премиум матово покритие – черно, бяло и нов нежен розов нюанс, които придават изчистена и модерна визия на устройството. Цените на смартфона започват от 529,98 евро/1036,55 лв. в брой или 25,98 евро/50,81 лв. на лизинг за 24 месеца с план Unlimited Ultra.

С покупката на новия iPhone 17e клиентите могат да се възползват и от обновените условия на мобилните планове на А1. Те са с месечни такси, започващи от 16,99 евро на месец за първите 12 месеца в комбинация с друга услуга и предлагат до две избираеми позиции Select с до 24 месеца промо период. Тарифите включват двойно повече МВ в роуминг в ЕС, а Unlimited S и M вече предлагат и двойно повече МВ на максимална скорост – 10 000 МВ/50 Mbps и до 50 000 МВ/300 Mbps.

С услуги Select потребителите могат да избират и активират любимото си съдържание – платформи за дигитално развлечение като Netflix, HBO Max, SkyShowtime, VOYO и 7Arts, приложението за аудиокнигиStorytel, услугата за екосъобразна градска мобилност SPARK, професионална помощ при повреди у дома с „Моят майстор“ или ​ абонаменти за издания като „Дневник“ и „Капитал“, както и много други.