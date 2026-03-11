ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел удари няколко ливански града, има убити

Иран: Петролът ще стигне 200 долара за барел, САЩ няма да могат да контролират цените

Иран Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Иран ще премине от ограничени ответни удари към постоянни атаки срещу своите противници, а САЩ няма да могат да контролират цените на петрола, заяви днес говорителят на иранското обединено военно командване, цитиран от Ройтерс и БТА.   

"Няма да позволим дори един литър петрол да стигне до САЩ, ционистите (Израел) и техните партньори. Всеки кораб или танкер, насочил се към тях, ще бъде смятан за легитимна цел", каза говорителят Ебрахим Золфагари. 

Той предупреди, че цената на петрола може рязко да се покачи. "Подгответе се за 200 долара за барел, защото цената на петрола зависи от сигурността в региона, а именно вие я дестабилизирахте", обърна се говорителят към САЩ и Израел.

Иран

