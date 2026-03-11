Chrysler спря производството на Voyager, остана само с един модел

Chrysler спира производството на един от най-известните си модели. След 28 години Voyager вече не съществува. Големият миниван бе почти същият като другия модел на Chrysler - Pacifica, само че идеята беше да има по-малко оборудване и да бъде по-евтин.

При пускането си на пазара, Voyager беше с близо 7000 долара по-евтин от най-евтиния Pacifica, което предоставяше на семействата бюджетен вариант, предлагащ точно това, от което се нуждаят.

Цената на Voyager се е повишила значително от пускането на последния вариант на пазара преди шест години - тогава цената беше 28 480 долара.

В момента цената му е 43 390 долара, което е само с около 3000 долара по-евтино от Pacifica. Сега Chrysler, или по-скоро групата Stellantis, реши да премахне Voyager и да нарече модела с по-евтино оборудване Pacifica LX. В същото време новата Pacifica е преработена и тази LX версия ще запази стария дизайн.

Pacifica вече официално е единственият автомобил на Chrysler в продажба. Model 300 отдавна го няма.