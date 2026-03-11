Общините: лятото идва, искаме си парите за ремонт на улици и ВиК

Първа комисия прие удължаване на удължителния бюджет

Общините в България настояват при удължаване на удължителния бюджет в закона да се впише изрично задължение на финансовото министерство да отпуска през оставащото време до края на 2026 г. предвидените за общините капиталови разходи. Засега става дума за капиталови разходи, които ще са равни на миналогодишните, защото удължителният бюджет предвижда по принцип разходната част да е равна на тази за съответния месец на предходната година.

Това каза изпълнителната директорка на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Силвия Георгиева по време на заседание на регионалната комисия в парламента - първата, която разглежда новия проект на кабинета "Гюров" за удължаване.

Мотивът на общините е, че строителният сезон наближава, а при евентуален отказ да им се отпуснат поне миналогодишните капиталови разходи, това ги поставя в неприятна ситуация.

"Ние трябва да правим обществени поръчки за строителство и ремонти на улици, ВиК инфраструктура и други обекти. Без да ни се превежда целевата субсидия за капиталови разходи това няма как да стане. Дори когато фирмите строят и се разплащаме с тях, на практика вече е платено ДДС-то, а няма кака да се възстанови, ако парите не се отпуснат от бюджета", обясни тя.

По принцип отпускането на пари за капиталови разходи на общините в състояние на удължителен бюджет може да става и с решение на финансовото министерство. Но според Георгиева е добре да има правна сигурност, а това може да се направи със запис в бъдещия закон. Тази правна сигурност ще помогне да се извършват и текущи плащания по инвестиционни договори, защото обратното ще блокира много проекти и ще доведе до рискове от неустойки, съдебни искове и запори.

Според шефката на НСОРБ има принципно съгласие на МФ такъв текст да бъде включен в бъдещото удължаване на бюджета. То е било постигнато по време на среща със служебния министър на финансите Георги Клисурски. Не е вписано в проекта, който е вкаран в парламента, защото разговорът се е състоял след последното общо събрание на НСОРБ, когато проектът вече е минал през заседание на кабинета, обясни тя.

Проектът за удължаване беше подкрепен от комисията без гласовете само на депутатите от "Възраждане", които обаче не коментираха отрицателното си становище.