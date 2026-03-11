ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„ОМВ Петром“ се присъединява към проучването на бл...

Международна агенция по енергетика започва рекордно освобождаване на петролни резерви

Фатих Бирол КАДЪР: Екс/@fbirol

Международната агенция по енергетика заяви, че ще освободи 400 млн. барела петрол от аварийните резерви, държани от нейните членове, за да облекчи недостига на доставки, съобщава Financial Times. 

„Страните от Международната агенция по енергетика единодушно се съгласиха да започнат най-голямото в историята ни освобождаване на аварийни петролни запаси", заяви директорът на Международна агенция по енергетика Фатих Бирол. Той каза още, че пазарите на петрол и газ са били сериозно нарушени от конфликта в Иран.

Не даде подробности колко барела на ден ще могат да освободят 32-те членки на Международна агенция по енергетика, за да компенсират 20-те милиона барела на ден петрол и рафинирани продукти, чиято доставка е спряна поради блокирането на транспорта през Ормузкия проток.

„За да бъдем ясни, най-важното за възстановяването на нормалния поток на петрол и газ е възобновяването на транзита през пролива", добави той.

                                                 

