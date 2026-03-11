„ОМВ Петром“ се присъединява към проучването на блок „Хан Тервел“ в Черно море

ОМВ Петром", най-големият интегриран производител на енергия в Югоизточна Европа, обяви със съобщение до медиите, че се присъединява към консорциума за проучване на офшорния блок „Хан Тервел" в българската акватория на Черно море.

При одобрение от регулаторните органи „ОМВ Петром" ще притежава 25 процента дял в проекта, присъединявайки се към „Шел" (Shell), контролиращ 42 процента и към подразделението на „Турската петролна корпорация" (Türkiye Petrolleri A.O. - TPAO) „Тюркиш Петролеум Овърсийс Къмпани Лимитид" (Turkish Petroleum Overseas Company Limited - TPOC), притежаващo дял от 33 процента. (33 процент). Споразумението между участниците е вече подписано, като приключването на сделката ще зависи от решението на българското правителство.

„С участието ни в новия проучвателен блок в Черно море, заедно с водещи международни партньори, укрепваме своето портфлиото и подсилваме дългосрочния ни стратегически ангажимент към този обещаващ регион," заяви Кристина Вершер, главен изпълнителен директор на „ОМВ Петром".

Лицензът за проучване за „Хан Тервел" беше издаден през 2025 година за петгодишен първоначален срок, припомня БТА.

Блокът „Хан Тервел" обхваща приблизително 4000 кв. км. и се намира южно от блока „Хан Аспарух". Присъединяването към консорциума е в съответствие със стратегията на „ОМВ Петром" да се възползва от солидния си опит при офшорните сондажи в целия регион.

Ключови детайли от предстоящата фаза на проучване са придобиването и задълбочен анализ на триизмерните (3D) сеизмични данни. Въз основата на тях партньорите в консорциума ще направят оценка на последващите проучвателни сондажи. Финансовият принос на „ОМВ Петром" ще съответства на дяловото участие в консорциума от 25 процента за покриване на разходите и осигуряване на нужните инвестиции при бъдещите операции.

„Изградихме сериозен капацитет в областта на проучванията и разработването от участието ни в проекта Neptun Deep (проект в румънската акватория на Черно море за извличане на природен газ, бел. авт.) и от работата ни в блока „Хан Аспарух". Готови сме за успешно сътрудничество с „Шел" и TPAO, като използваме съвместната ни сила за отключване на нови възможности," коментира Кристиан Хубати, член на Изпълнителния съвет на „ОМВ Петром", отговарящ за проучванията и производството.

Присъствието на „ОМВ Петром" в Черно море датира от четири десетилетия. Текущото ѝ портфолио включва дейностите по проучване, разработване и добив в Румъния и България. У нас компанията извършва проучвания в блока "Хан Аспарух" в Черно море. Компанията е операторът на Neptun Deep румънската акватория на черно море, най-големият газов проект в ЕС.

БТА припомня, че освен „ОМВ Петром" в сондажите в блок „Хан Аспарух" участват още израелската компания "НюМед Енерджи Болкан" (NewMed Energy Balkan), подразделение на израелската компания "НюМед Енерджи" (NewMed Energy), а след подписано споразумение на 21 януари 2026 година акционер в консорциума е и Българският енергиен холдинг (БЕХ).