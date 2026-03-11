Продават изцяло модернизиран мерцедес на 57 години за половин милион долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-бързият Mercedes-Benz 280SE в историята ще бъде продаден на търг за 500 000 долара. Реставрираният 57-годишен мерцедес е с нов AMG V8 двигател и цена от половин милион долара.

Даниел Валевац, генерален мениджър на американското автобояджийско ателие Retro Designs, нарече проекта "уникален по рода си" и най-бързият 280SE, произвеждан някога, пише сайтът Carscoops.

Стандартният двигател е заменен от 5,4-литров атмосферен V8 от Mercedes-Benz C55 AMG. Той произвежда 367 к.с. За сравнение, оригиналният двигател произвежда само 158 к.с. Сервизът е инсталирал и подобрено окачване и спирачки Brembo.

Екстериорът обаче остава почти недокоснат. Каросерията е пребоядисана в модерен нюанс на Axalta Chromax XP Irish Green, но хромираните брони, огромната решетка, оригиналните фарове и огледалото от страната на водача са запазени. Единственият модерен детайл по екстериора са 20-инчовите джанти.

Интериорът напомня за атмосферата на 60-те години на миналия век. Седалките са претапицирани с кафява кожа, а дървените елементи и превключватели са актуализирани. Но арматурното табло, воланът, тунелът на трансмисията и селекторът на предавките са останали оригинални. Единственият модерен щрих е малката стерео система JL Audio в центъра на арматурното табло.