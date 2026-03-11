ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Николов: Предоговаряне с „Боташ" трябва да се стане с разрешение на парламента

Александър Николов КАДЪР: БНТ

Предоговарянето на дългогодишното споразумение между „Булгаргаз" и турската „Боташ" за достъп до газовите терминали и преносната инфраструктура на южната ни съседка трябва и може да стане само с разрешение на Народното събрание. Това каза в предаването „Лице в лице" по Би Ти Ви тази вечер бившият енергиен министър Александър Николов.

Според него причината е, че това е дългогодишно споразумение – то е сключено за 12 години, и въпреки че остават още 10, условията по него могат да се променят само със санкция на парламента.

Александър Николов КАДЪР: БНТ

