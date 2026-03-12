Дори при скъп газ сметките с “Боташ” светят в червено

Трайчо Трайков чака турския си колега за преговори в София, държи споразумението да остане, но да е изгодно и за двете страни

Дори при рекордното поскъпване на природния газ в момента заради войната в Иран споразумението между турската компания “Боташ” и “Булгаргаз” продължава да е неизгодно за България.

Енергийни експерти припомнят, че при подписването му в началото на януари 2023 г. цената на газа е била над 100 евро на мегаватчас, а сега е 49 евро на нидерландския хъб TTF.

И въпреки че прогнозите са за още по-високи цени, те едва ли могат да покрият разходите за разтоварването на танкерите с втечнен газ на турските терминали и последващото транспортиране до границата ни. При конкуренцията и по-ниските цени на двата терминала в Гърция - при Ревитуса и Александруполис, “Булгаргаз” използва едва 25% от капацитета на турските. За ползването им обаче българската компания дължи по 500 000 долара на ден. Натрупаните дългове на “Булгаргаз” до момента са над 300 млн. евро. За срока на споразумението, което е за 13 г., общата сума е към 2 млрд. евра.

Споразумението с “Боташ” би могло да бъде изгодно и за двете държави, ако се предоговори и цените отговарят поне на тези на терминалите в Гърция, коментират газови търговци.

Предоговарянето му отдавна е една от задачите на енергийните министри от различните кабинети, сега с темата се зае и Трайчо Трайков. Преди дни в Париж той се срещна с турския си колега Алпарслан Байрактар в рамките на Втората среща на върха за ядрената енергия.

Байрактар е казал, че ще дойде в България за нов кръг от преговори. Кога ще стане това обаче, все още не е уточнено. “Предстоят конкретни преговори, тъй като става дума за много специфични параметри, в същото време Турция има своите интереси. Имаме и други съвместни проекти, които в момента обсъждаме, като например зелени коридори през Турция и България за енергия от възобновяеми енергийни източници, но основната тема е газовият договор”, подчерта Трайчо Трайков.

До посещението на Алпарслан Байрактар в София от българска страна ще бъде изготвена подробна позиция затова къде виждаме възможности да бъде актуализиран този договор. “Според мен е добра идеята България да се възползва от големия капацитет за внос на втечнен природен газ през турски терминали. Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме параметрите и за това се разбрахме да говорим в София”, казва българският министър.

От енергийното министерство уточниха, че Трайков е обсъждал с Байрактар и зеления енергиен коридор от Каспийско море през Турция към България и възможности за разширение на обхвата му. Турция пък има интерес да се включи в търсенето на нефт и газ в блок “Хан Тервел” в Черно море.

В газовите среди се коментира, че е възможно да започнат преговори с турската страна, но едва ли Анкара ще подпише промяна на условията със служебно правителство.