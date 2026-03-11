ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мелони предложи среща на Г-7 с лидерите на странит...

Андрей Палитка поема ръководството на JTI България

Международната тютюнева компания JTI има нов управител за България. Постът поема Андрей Палитка, който заменя досегашния ръководител Мáртон Патаки. Той ще продължи професионалния си път с ново назначение в рамките на глобалната структура на компанията.

Палитка има над 16 години опит в JTI. Кариерата му в компанията започва през 2010 г. в Беларус, откъдето постепенно преминава през редица ръководни позиции в областта на търговията и управлението на местни пазари. През 2015 г. той поема ръководството на търговската функция на компанията в Беларус. Две години по-късно застава начело на JTI в Азербайджан, а в периода от 2022 до края на 2025 г. ръководи търговската дейност на компанията в Русия.

Андрей Палитка е завършил Беларуския политехнически университет, където придобива бакалавърска степен по инженерство. „Впечатлен съм от екипа и постигнатото от JTI България. Ще работим заедно, за да продължим развитието на компанията и да надграждаме успехите ѝ. Ще се стремим да продължим растежа си на българския пазар и да участваме активно в диалога със заинтересованите страни в полза на добрата бизнес среда", коментира новият управител.

По думите му компанията ще продължи да работи и по темата за ограничаване на незаконната търговия с тютюневи изделия – област, в която България и институциите в страната през последните години постигат сериозен напредък.

JTI България продължава да се развива на местния пазар, като инвестира както в екипа и работната среда, така и в инициативи в подкрепа на обществото. Сред тях е националната програма за достъп до вода „Капка по капка", насочена към подобряване на водната инфраструктура и устойчивото управление на водните ресурси в различни региони на страната.

