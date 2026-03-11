Трайчо Трайков обсъди ситуацията с "Лукойл" на среща с британския посланик

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков проведе днес среща с посланика на Великобритания у нас Н.Пр. Натаниел Копси. Двамата обсъдиха актуални теми от двустранното сътрудничество, както и развитието на ключови въпроси от европейския и международния енергиен дневен ред, съобщиха от Министерството на енергетиката (МЕ).

Сред акцентите бе ситуацията с „Лукойл“ в контекста на решението на Великобритания за удължаване на лиценза за дъщерните дружества на компанията в България. Министър Трайков и посланик Копси споделиха общото разбиране, че водещ приоритет остава гарантирането на сигурността на доставките при спазване на принципите на прозрачност.

„Оценяваме решението, което допринася за предвидимост в работата и създава условия за спокойното функциониране на пазара“, подчерта Трайков.

Темата за пазара на горива, която в условията на динамична международна обстановка се превръща в сериозно предизвикателство, бе на фокус по време на разговора. В този смисъл Трайков информира, че българското правителство вече разглежда конкретни възможности. „Работим активно по решения, които да гарантират защита на интересите на потребителите в условията на силно променлива международна среда“, каза той, цитиран в съобщението.

Развитието на Вертикалния газов коридор на територията на България също бе сред дискутираните въпроси. Трайков изтъкна, че страната ни е реализирала най-значителен напредък сред държавите, участващи в проекта, което утвърждава ролята ни на ключов фактор за диверсификацията и сигурността на газовите доставки в региона.

Българският енергиен министър и британският посланик засегнаха и актуалната тема за развитието на ядрената енергетика, включително потенциала за изграждане на малки модулни реактори. Двете страни отбелязаха значението на тази технология като надежден и нискоемисионен източник на електроенергия в контекста на дългосрочната стратегия до 2050 г. за постигане на климатична неутралност и нарастващото потребление на енергия.

БТА припомня, че България получи удължаване на дерогацията от Великобритания за четирите дружества на "Лукойл" до 13 август 2026 г.