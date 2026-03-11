Европейските борси приключиха низходящо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха низходящо днешната търговия, като инвеститорите следят внимателно ескалиращото напрежение в Близкия изток, предаде Си Ен Би Си, цитирана от БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи с 380,85 пункта или 1,59 на сто до 23 587,78 пункта.

Парижкият CAC 40 изгуби 15,55 пункта или 0,19 на сто до 8041,81 пункта.

Лондонският FTSE 100 спадна с 58,47 пункта или 0,56 на сто до 10 353,77 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изтри 5,03 пункта или 0,83 на сто до 601,09 пункта.

Най-големият германски производител на въоръжение „Райнметал“ (Rheinmetall) отчете приходи в размер на 9,94 милиарда евро и печалба от 1,68 милиарда евро за цялата 2025 година. Акциите на компанията обаче поевтиняха с почти 8 на сто.

Германският производител на спортни автомобили „Порше“ (Porsche) обяви планове за съкращения и разширяване на продуктовата си гама, като книжата на компанията изгубиха 0,8 на сто от стойността си, а акциите на най-голямата компания за бърза мода в света „Индитекс“ (Inditex), собственик на „Зара“ (Zara) поскъпнаха с 0,7 на сто след като отчете добро начало на първото тримесечие с ръст на продажбите от 9 на сто.

Извън корпоративните новини Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви освобождаване на 400 млн. барела петрол от резервите си - най-голямото в историята на организацията, с цел справяне с прекъсванията на доставките, свързани с войната в Иран.