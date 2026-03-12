Още един важен производител на авточасти фалира

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

WCM Europe е основана след Втората световна война в английския Базилдън, Есекс. Компанията започва производство през 1948 г. и сега затваря врати. WCM Europe е специализирана в производството на пластмасови части и студено формоване на стоманени части и доставя най-висококачествените интериорни части за британски луксозни автомобили.

WCM Europe работеше със специална техника, която включва формоване на стомана при стайна температура под много високо налягане. Клиентите на WCM включват големи марки като McLaren, Bentley, Jaguar и Land Rover. Компанията разполага с производство и централа в Базилдън, който е на около осемдесет километра от Лондон. Това е тежък удар за града.

Синдикът вече е започнал работа по намирането на някой, който би бил готов да поеме бизнеса.

Междувременно работата ще продължи и служителите ще останат, но времето изтича. Никой не може да бъде сигурен, че те ще запази работата си.

"Бихме искали да изразим искрената си благодарност на клиентите, доставчиците и всеотдайния персонал на WCM, които работят с нас, докато проучваме варианти за евентуална продажба", каза синдикът пред The ​​Sun.

Ако не се появи купувач, компанията ще бъде закрита. Акциите ще бъдат продадени, за да се изплатят кредиторите.