ЕС: Конфликтът с Иран може да доведе до инфлация над 3%

Европейският съюз предупреди, че инфлацията може да надхвърли 3% през тази година, ако войната в Близкия изток доведе до запазване на цените на петрола тип Брент около 100 долара за барел и цените на газа останат високи за продължителен период, съобщи агенция Блумбърг, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

При такъв сценарий икономическият растеж през 2026 г. също ще бъде с 0,4 процента по-нисък от прогнозираните 1,4% в края на миналата година, каза еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис пред финансовите министри на блока тази седмица, се казва в информацията, цитиращ хора, запознати с въпроса.

Ройтерс отбелязва, не можа да потвърди веднага информацията.