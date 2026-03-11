ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Грешникът Кински: От мечта до кошмар, до мечтата о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22453485 www.24chasa.bg

ЕС: Конфликтът с Иран може да доведе до инфлация над 3%

3200
Валдис Домбровскис СНИМКА: Йордан Симеонов

Европейският съюз предупреди, че инфлацията може да надхвърли 3% през тази година, ако войната в Близкия изток доведе до запазване на цените на петрола тип Брент около 100 долара за барел и цените на газа останат високи за продължителен период, съобщи агенция Блумбърг, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

При такъв сценарий икономическият растеж през 2026 г. също ще бъде с 0,4 процента  по-нисък от прогнозираните 1,4% в края на миналата година, каза еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис пред финансовите министри на блока тази седмица, се казва в информацията, цитиращ хора, запознати с въпроса.

Ройтерс отбелязва, не можа да потвърди веднага информацията.

Валдис Домбровскис СНИМКА: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)