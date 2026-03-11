Тръмп: Цената на петрола ще падне

Президентът Доналд Тръмп днес се опита да успокои американците, че покачването на цените на бензина поради войната в Иран е "временно явление", докато пътуваше до Кентъки и Охайо, за да се фокусира върху вътрешни проблеми, като колегите му републиканци го призоваваха да се заеме с нарастващите опасения сред американците относно разходите за живот, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пътуването на Тръмп е първото му от началото на американско-израелската военна операция в Иран, започнала на 28 февруари. То му дава възможност да засили икономическото си послание преди междинните избори през ноември, когато колегите му републиканци ще защитават малкото си мнозинство и в двете камари на Конгреса на САЩ.

При първата си спирка, в завод в Синсинати, Охайо, първоначалните изказвания на Тръмп бяха доминирани от войната в Иран, което е знак за това колко външната политика поглъща дейността му.

Цените на бензина са се повишили средно с 61 цента както в Кентъки, така и в цялата страна в сравнение с миналия месец, според туристическата организация AAA.

"Цената на петрола ще падне", заяви днес Тръмп. "Цената ще падне повече, отколкото ние, отколкото някой може да си представи."

Тръмп също така изтъкна усилията си за понижаване на цените на лекарствата, което е едно от ключовите предимства на републиканците в изборите.

Президентът трябваше да изнесе реч за икономиката на събитие по-късно в северната част на Кентъки. Това е последната от серия речи, които Тръмп изнесе из страната, за да убеди американската общественост в икономическата си политика, посочва Ройтерс.

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит не можа да каже защо Тръмп е избрал да посети именно тези места, но районът в Кентъки е и дом на републиканския конгресмен Томас Маси, критик на президента, който често се разграничава от партията си, отбеляза Ройтерс.