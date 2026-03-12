Цените на петрола отново се повишиха на фона на ирански атаки срещу танкери

Цените на петрола отново се повишиха на азиатските пазари, въпреки че водещите световни икономики обявиха освобождаване на част от стратегическите си петролни резерви за стабилизиране на енергийните пазари.

Цената на суровия петрол тип "Брент" достигна 100 долара за барел.

Междувременно ирански катери, натоварени с експлозиви, изглежда са атакували двата танкера с гориво в иракски води, на които избухнаха пожари снощи, а един член на екипажа загина. Последните атаки бележат ескалация на конфликта между Иран и силите на САЩ и Израел, като броят на поразените кораби в региона от началото на боевете достигна най-малко 16, съобщава Нова тв.