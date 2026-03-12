ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пратеникът на Путин се срещна с доверени лица на Т...

Цените на петрола отново се повишиха на фона на ирански атаки срещу танкери

Петрол СНИМКА: Pixabay

Цените на петрола отново се повишиха на азиатските пазари, въпреки че водещите световни икономики обявиха освобождаване на част от стратегическите си петролни резерви за стабилизиране на енергийните пазари.

Цената на суровия петрол тип "Брент" достигна 100 долара за барел.

Междувременно ирански катери, натоварени с експлозиви, изглежда са атакували двата танкера с гориво в иракски води, на които избухнаха пожари снощи, а един член на екипажа загина. Последните атаки бележат ескалация на конфликта между Иран и силите на САЩ и Израел, като броят на поразените кораби в региона от началото на боевете достигна най-малко 16, съобщава Нова тв.

Петрол СНИМКА: Pixabay

