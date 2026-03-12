ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще пр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22453911 www.24chasa.bg

Нови 3 цента скок на цената на горивата от тази сутрин

4604
Нови 3 цента скок на цената на горивата от тази сутрин СНИМКА: Pixabay

Днес има повишение с 3 евроцента на бензина и дизела, съобщи по Нова тв Димитър Хаджииванов, заместник-председател на  Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. 

Той успокои, че ситуацията не е чак толкова тревожна. Според него увеличението няма да е фрапантно. В момента цената не била толкова висока, за да се взимат мерки, но ако продължи, би било добре да се подпомогнат определени групи, но не всички. Според него 20 - 30 евро на месец увеличение на цената на горивата, нямало да се отрази чак толкова на семейния бюджет.

По думите му няма презапасяване. От Северна Гърция идвали доста хора, не и от Румъния. 

Нови 3 цента скок на цената на горивата от тази сутрин СНИМКА: Pixabay
Диимтър Хаджииванов
Нови 3 цента скок на цената на горивата от тази сутрин СНИМКА: Pixabay
Диимтър Хаджииванов
Нови 3 цента скок на цената на горивата от тази сутрин СНИМКА: Pixabay
Диимтър Хаджииванов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как да имаме неограничен интернет с 3 пъти по-висока скорост до всяка стая и на отдалечени места (Видео)