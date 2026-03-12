Нови 3 цента скок на цената на горивата от тази сутрин

Днес има повишение с 3 евроцента на бензина и дизела, съобщи по Нова тв Димитър Хаджииванов, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Той успокои, че ситуацията не е чак толкова тревожна. Според него увеличението няма да е фрапантно. В момента цената не била толкова висока, за да се взимат мерки, но ако продължи, би било добре да се подпомогнат определени групи, но не всички. Според него 20 - 30 евро на месец увеличение на цената на горивата, нямало да се отрази чак толкова на семейния бюджет.

По думите му няма презапасяване. От Северна Гърция идвали доста хора, не и от Румъния.