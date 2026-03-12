Жельо Бойчев: Надценките на млечните продукти стигат и до 90%

Изискали сме от НАП информация за динамиката на цените на дизела и бензина на дребно. Поискали сме и информация от митниците, съобщи по Нова тв Жельо Бойчев, който е зам.-шеф на Комисията за защита на конкуренцията. Той припомни, че вече две държави - Хърватия и Унгария, са сложили таван на цените, но по думите му таванът на цените е крайна мярка. Била приложима при определени условия. Според него първото ниво, на което трябва да се търсят мерки, е европейското. Той добави, че цените на другите стоки не са спирали да се вдигат и сме били в ситуация на инфлация. Било много ясно дали се задържат горива, а търговията с горива в България била много регулирана.

Болната тема била с млечния сектор, каза Бойчев. Там имало тежки деформации. От една страна, производителите на млечни стоки изнемогвали, а от друга, гражданите плащали за едни от най-скъпите млечни продукти. Надценките били 60-70-80, и дори 90%. Ефектът от секторните анализи били, че КЗК поискали информация от големите търговци.

С елементарен документ за произход се лъжат българските граждани, че купуват българска продукция, обясни той.