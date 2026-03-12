Иван Христанов: Най-важното е да има гориво, а после как да го осигурим на по-ниски цени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-важното е да има гориво. А след това да го осигурим и на по-ниски цени.

Това каза служебният министър на земеделието Иван Христанов пред bTV.

"Видяхме от друг държави - таван на цените и т.н. За нас бе ключово да се осигури гориво, защото започва кампанията - вадят се комбайни, трактори и т.н. Защото ако го няма този сектор, оставаме без храна и продукция", каза още служебният министър на земеделието.

"Най-важното е да ограничим скоковете в инфлацията, на важните стоки, тези от първа необходимост. Цените на млечните продукти са много високи у нас. Сега ще правим анализ, за да покажем защо е такава ситуацията", каза още служебният министър.

По думите му във всеки сектор има проблеми - зеленчуци, плодове, зърно.

"Има сигнали, по който работим и част от тях ще подадем към прокуратурата. Става дума за хора на висше ниво. Днес ще стане ясно кой ще махаме", каза Христанов.

"България явно обича да плаща много завишено. От 2023 г. за унищожаване на животински отпадъци плащане от 2 до 6 пъти повече от останалите. Ние 837 евро. А Люксембург, например под 200", каза той и показа договорите.

С "Магазин за хората" държавата се намесва в свободния пазар. Държавата прави фирми, където трябва да защити националните интереси", обясни Христанов.

"Дори очевидните картели, не се разбиват", добави още служебният министър на земеделието.