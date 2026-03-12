Отменени полети и транспортен хаос в Белгия заради национална стачка

Национална транспортна стачка в Белгия предизвиква сериозни смущения във въздушния и обществения транспорт в страната и засяга и пътуванията между Белгия и България. Очаква се протестните действия да доведат до отменени полети, включително по линията София - Брюксел.

Стачката е обявена за 24 часа и е организирана от основните белгийски синдикати. В резултат на нея са спрени всички заминаващи пътнически полети от летищата в Брюксел и Шарлероа, а част от пристигащите също са отменени или пренасочени.

Заради ситуацията българското Министерство на външните работи предупреди, че са възможни сериозни затруднения в транспортната инфраструктура на страната и призова българските граждани да следят информацията от авиокомпаниите и летищните власти за актуалното състояние на полетите.

Очаква се стачните действия да засегнат не само въздушния транспорт, но и железопътния и градския транспорт. В Брюксел и други големи градове е възможно движението на метро, трамваи и автобуси да бъде силно ограничено или напълно спряно, което допълнително ще затрудни придвижването на пътниците до летищата.

Причината за протестите е недоволството на синдикатите от социално-икономически политики, включително спорове около заплащането и планирани реформи в пенсионната система.

МВнР информира още, че днес и в петък - 13 март, се очаква да бъдат отменени по-голямата част от планираните полети на авиокомпанията Lufthansa поради обявена стачка. По информация на авиокомпанията засегнатите пътници ще бъдат автоматично уведомявани и по възможност пренасочвани към други авиокомпании от Lufthansa Group.

МВнР препоръчва на българските граждани, които планират да пътуват с полети на авиокомпания Lufthansa, да проверяват предварително и да следят информацията за статуса на своите полети в съответните сайтове или мобилни приложения, както и да предвиждат повече време за самолетен трансфер, съобщава Нова тв.