Иран потвърди: Моджтаба Хаменей е ранен, но се чув...

"Булгаргаз" предлага за април с над 5% по-висока цена на природния газ

2020
"Булгаргаз" предлага за април с над 5% по-висока цена на природния газ. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

„Булгаргаз" предлага цена на природния газ за април от 34,27 евро  за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР, съобщи БТА.

Регулаторът утвърди цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че цената, предложена от "Булгаргаз" за април е с 5,12 по-висока от тази за март. 

Вследствие на войната в Близкия изток доставките на петрол и природен газ са затруднени.  Това доведе до ръст на цената на априлските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия, както и на „Газов хъб Балкан“. 

"Булгаргаз" предлага за април с над 5% по-висока цена на природния газ.

