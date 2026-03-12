Renault представи нов автомобил с вграден дрегер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Renault смята, че пияните шофьори нямат работа зад волана. Ето защо концептуалният автомобил R-Space фабрично е оборудван с дрегер.

От 2022 г. насам ЕС се готви да инсталира дрегери във всички нови автомобили. Идеята е дрегерът да бъде част от плана на ЕС никой да не загива по европейските пътища най-късно до 2050 г.

Renault R-Space е концептуален автомобил, който показва какво ще предлагат французите след няколко години. Автомобилната марка, чийто най-голям акционер е френската държава, казва, че дрегерът е предназначен предимно за млади шофьори. В допълнение към дрегера, концептуалният автомобил съдържа широка гама от системи за подпомагане на водача, базирани на изкуствен интелект.

R-Space е само един от общо 26 нови модела, които Renault ще представи на пазара до 2030 г.